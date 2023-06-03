Ситуация на ЗАЭС остается уязвимой и потенциально опасной - МАГАТЭ

getty images

Запорожская атомная электростанция уже три месяца остается без внешнего резервного питания, что делает ее чрезвычайно уязвимой и опасной на случай повторного выхода из строя единой линии электропередач.

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что ЗАЭС продолжает полагаться на единую линию электропередач напряжением 750 кВ для внешнего электроснабжения, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций ядерной и физической ядерной безопасности.

Резервная линия электропередач напряжением 330 кВ, которая была повреждена 1 марта на другом берегу Днепра до сих пор не отремонтирована, поскольку Украина заявила, что военные действия не позволили ее специалистам получить безопасный доступ к месту, расположенному на подконтрольной ей территории, чтобы отремонтировать линию.

"Отсутствие каких-либо резервных вариантов означает, что когда линия 750 кВ отключается - как это произошло 22 мая - крупнейшая в Европе атомная электростанция (АЭС) вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы как на последнюю линию защиты, что, безусловно, является неустойчивой ситуацией", - подчеркивают в МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркивает важность соблюдения пяти принципов, установленных агентством для защиты объекта во время военного конфликта.

"Один из пяти конкретных принципов, которые Генеральный директор представил Совету Безопасности ООН 30 мая, направленный на предотвращение ядерной аварии, предусматривает, что энергоснабжение ЗАЭС "не должно подвергаться риску" и что необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность энергоснабжения за пределами площадки", - говорится в заявлении.

ВІДЕО ДНЯ

Другие принципы включают обязательства не совершать нападения с территории станции или против нее, не использовать ее как хранилище или базу для тяжелого вооружения, а также защищать сооружения, системы и компоненты, необходимые для ее безопасной и надежной работы, от нападений или актов саботажа.

Гросси планирует вскоре посетить Запорожскую АЭС, что станет третьим его визитом на объект.

Напомним:

Россия не согласилась придерживаться пяти принципов, изложенных во вторник председателем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, для защиты оккупированной Россией ЗАЭС. Украина предложила добавить к ним еще два принципа.