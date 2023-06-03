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Из-за вчерашней непогоды в Киевской области без света до сих пор остаются 16 тысяч абонентов

Суббота, 3 июня 2023, 10:34 - Игорь Пилипив
 
getty images

Из-за вчерашней непогоды на утро субботы, 3 июня, без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные сети в Facebook. 

"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, обесточенных полностью, и 35 - частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторных подстанции",- говорится в сообщении. 

Сейчас больше всего отключений в Броварском, Бориспольском и Бучанском районах.

Ликвидация последствий непогоды продолжается, уже удалось вернуть электроснабжение для более 90 тысяч домов. 

Напомним:

В Киеве и области непогода вызвала отключение электроэнергии у потребителей.

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