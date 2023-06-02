У Києві та області через грозу частково зникло світло

У Києві та області негода спричинила відключення електроенергії в споживачів.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Наразі вже зафіксовано відключення, пов'язані з негодою, у Подільському, Святошинському та Оболонському районах", - повідомили у столичному операторі.

У Київській області наразі вже спостерігаються відключення у Фастівському та Бучанському районах.

"Наші аварійні бригади переведені у посилений режим та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - додали в компанії.

Також в ДТЕК нагадали, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Та закликали абонентів бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатись до ліній електропередач.

Економічна правда