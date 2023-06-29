McDonald's открыл новый ресторан на Киевщине

фото: McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила об открытии нового ресторана в селе Крюковщина (Киевская область) на ул. Богуна Ивана, 2.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Строительство заведения было начато еще в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения проект был отложен, а с возобновлением работы ресторанов его возобновили.

С открытием каждого ресторана компания возвращает украинцам любимые блюда и привычный сервис, поддерживает местные общины и предоставляет больше возможностей для трудоустройства. Сейчас в Украине работает 91 ресторан McDonald's", - говорится в материале.

Отмечается, что в ресторане - 135 мест для посетителей в зале и 106 на террасе. Внутри доступны 10 терминалов самообслуживания. Сначала ресторан будет работать на выдачу блюд в заведении, услуга McDelivery станет доступной позже, говорят в сети.

Заведение будет работать с 08:00 до 21:00 с соблюдением расширенных правил безопасности.

"Рестораны закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены", - добавили в компании.

Напомним:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о возобновлении работы двух ресторанов в Кременчуге на ул. Киевской, 6 и в Полтаве на ул. Европейской, 187-А.

Во вторник, 25 апреля, в Днепре первые пять ресторанов сети заведений быстрого питания McDonald's возобновили работу.

Экономическая правда