Укрзализныця в июле будет ремонтировать колею на Прикарпатье: как изменится движение поездов

УЗ

"Укрзализныця" с 17 по 27 июля закроет раховское направление движения из-за планового ремонта пути на участке Делятин-Надворная.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С 17 по 27 июля поезда, обычно следующие в Рахов, будут ограничены в Ивано-Франковск. Ограничения будут касаться только рабочих дней, в выходные поезда будут курсировать в и из Рахова стандартным образом.

В УЗ добавили, что уже работают над назначением ежедневных "горных шаттлов" из Львова в Ворохту (через Яремче и Татаров-Буковель) комфортабельными поездами ДПКр-3.

"Это дизельные поезда нового поколения с местами для сидения и кондиционированием во всех вагонах первого и второго класса. Рейсы из Львова и обратно с гор будут выполняться ежедневно, так что можете бронировать свое путешествие во Львов или Ивано-Франковск уже сейчас", – пояснили в компании.

На время ремонтных работ в горах (и вдобавок – на участке Деражня-Комаровцы) с 18 июля дополнительно будет назначен рейс №255/256 Киев-Черновцы.

Таким образом, пока вагоны поезда №55/56 не смогут проехать в Рахов, с 16 по 27 июля они будут соединять столицу с Буковиной.

Кроме этого, в Ивано-Франковск запустят дополнительный поезд: №226 Запорожье – Ивано-Франковск. Сначала – в тестовом режиме в одну дату – 12 июля из Запорожья, 13 июля из Ивано-Франковска.

Напоминаем:

"Укрзализныця" объявила, что, реагируя на спрос пассажиров, назначает дополнительный поезд №191/192 по самому популярному внутреннему маршруту: Киев – Львов.

Экономическая правда