УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Львова: графік руху

фото: УЗ

"Укрзалізниця" оголосила, що, реагуючи на попит пасажирів, призначає додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Поїзд відправлятиметься зі столиці у найбільш "пікові" дати: 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня зранку, о 07:05, і прибуватиме до Львова вже о 14:49.

Зворотно, зі Львова, поїзд виїжджатиме 30 червня, 1, 2, 8 та 15 липня о 14:37 і прибуватиме до столиці о 22:27, зазначили в УЗ.

Поїзд буде сформований з нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, з кондиціонуванням, кнопкою виклику провідника та сигналізацією всередині купе.

"Крім того, для пасажирів з Дніпра, Запоріжжя та Харкова цей поїзд - зручна пересадочна опція, щоб дістатись Львова швидко та зручно: в напрямку Львова пересісти на поїзд №191/192 можна з поїздів №79 Дніпро - Київ, №38 Запоріжжя - Київ та №63 Харків - Київ (час очікування пересадки не перевищить півтори години у всіх випадках).

Так само - в зворотному напрямку: здійснити пересадку з поїзда №192/191 можна на поїзди №64 Київ - Харків та №80 Київ - Дніпро (час на пересадку в обох випадках не перевищить 47 хвилин)", - йдеться у повыдомленны.

Квитки на всі рейси вже доступні в застосунку УЗ, в чат-ботах, на сайті і в касах вокзалів.

Економічна правда