Верховный суд оставил Жеваго 40% Полтавского ГОКа

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Большая Палата Верховного суда отменила признание недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината Ferrexpo и передачу их четырем компаниям – бывшим акционерам предприятия.

Решение об отмене постановления Северного апелляционного хозяйственного суда было вынесено 19 апреля, передает пресс-служба суда.

"Большая Палата ВС частично удовлетворила кассационную жалобу компании Ferrexpo AG: отменила постановление апелляционного суда, решение суда первой инстанции изменила в мотивировочной части, а в остальной части – оставила без изменений", – сообщили в суде.

В 2002 году компании, связанные с Константином Жеваго приобрели указанные акции у четырех оффшорных компаний: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investments Limited.

Впоследствии после проведения нескольких дополнительных эмиссий, а также принудительного выкупа акций у миноритариев, единственным акционером ПГОКа стала горнорудная компания Ferrexpo.

В 2005 году четыре компании обратились в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи и проведении допэмиссий. Компании просили, в частности, взыскать с Ferrexpo AG в их пользу пакеты акций в размере 12,1378%, 12,1378% и 6,5946% соответственно.

После длительного периода судебных разбирательств все претензии были полностью отклонены в 2015 году.

В конце 2020 года указанные бывшие акционеры ПГОКа снова обжаловали это соглашение в украинском суде. Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исков, а Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и принял новое, которым удовлетворил иски частично: признал спорный договор недействительным в оспариваемой части, истребовал из владения компании Fеrrexpo AG пакеты акций в пользу компаний Developments Limited, Emsworth Assets Limited и Gilson Investments Limited и обязал депозитарное учреждение зачислить акции на счета указанных компаний, а в остальных исковых требованиях – отказал.

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Экономическая правда