Правительство готовится потратиться на новые акцизные марки, депутаты - готовятся их отменить

Правительство утвердило новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий, в то время, как комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым предусматривается введение электронной марки акцизного налога.

Это следует из обнародованного на "Правительственном портале" постановления Кабинета министров от 19.06.2023 г. № 618, а также сообщения главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева.

Так, согласно постановлению, правительство утвердило новые образцы марок акцизного налога для:

алкогольных напитков отечественного и импортного производства;

табачных изделий,

табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН) с помощью подогревателя с электронным управлением;

жидкостей, используемых в электронных сигаретах, отечественного и импортного производства.

ГНС поручено обеспечить изготовление и продажу новых марок акцизного налога с 25 августа 2023 года. Марки предыдущего образца прекратят продавать с 1 сентября 2023 года.

Процесс обмена старых акцизных марок на новые, а также уничтожение старых - продлится до 2025 года.

В этой связи в финансовом плане на 2024 год в расходной части Кабмин поручил предусмотреть расходы, связанные с уничтожением марок акцизного налога старых образцов и изготовлением, бесплатным обменом и доставкой продавцу марок акцизного налога нового образца.

В то же время уже с 2024 года бумажные акцизные марки в Украине могут исчезнуть вообще.

Согласно положениям законопроекта №8287, который рекомендовано принять во втором чтении и в ближайшее время вынесут в сессионный зал ВР, в Украине вместо бумажных будут введены электронные акцизные марки. А Кабмину дадут полгода с момента принятия закона, чтобы привести в соответствие подзаконную нормативную базу.

Электронную марку акцизного налога будут наносить непосредственно на пачки табачных изделий, на бутылки с алкогольными напитками или на емкости с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

При этом, система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к оплате в части сумм акцизного налога за заказанные марки.

По словам главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, Е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя;

контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Также, будет создана Электронная система обращения подакцизных товаров, которая обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.

"Обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое", - подчеркнул Гетманцев.

Напоминаем:

Предыдущий образец акцизных марок Кабмин утвердил не далее, как в феврале 2020 года. Тогда же в правительстве обещали внедрить электронную акцизную марку.