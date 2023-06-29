"Укрэнерго" выполнило больше половины работ плана по восстановлению сетей - Кудрицкий

НЭК "Укрэнерго" выполнило около 50-60% из запланированного объема восстановительных работ в магистральной сети.

Об этом сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, передает пресс-служба Укрэнерго.

"Предстоит еще много работы, но у нас для этого есть человеческие ресурсы и необходимое оборудование. Сейчас над восстановлением работают около 1,5 тысячи наших специалистов", - заявил руководитель компании во время брифинга.

Он добавил, что национальная энергокомпания делает все возможное для эффективной подготовки энергосистемы к осенне-зимнему периоду. В частности, темпы восстановительных работ по сравнению с мирным временем удалось ускорить в 5-6 раз.

Для этого компания привлекает помощь от международных доноров и активно работает над поиском и заказом нового оборудования на смену уничтоженному, привлекая для этого финансовую помощь стран-доноров.

В частности, "Укрэнерго" уже аккумулировало на восстановление и подготовку энергосистемы к отопительному сезону около 900 млн. евро финансирования в различных формах (гранты, кредиты, перепрофилирование).

В компании подчеркнули, что благодаря подписанному меморандуму по ЕБРР есть возможность работать над увеличением этой цифры, чтобы использовать эти ресурсы для подготовки к зиме.

"Сейчас идут активные переговоры с ЕБРР по этому проекту. Я не буду преждевременно называть точную цифру, но речь идет о сотнях миллионов евро. Надеюсь, что в ближайшие недели мы выйдем на подписание соглашения", – добавил Кудрицкий.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины договорились объединить усилия по мобилизации нового крупного пакета финансирования для поддержки энергетической безопасности страны, банк выделит 600 миллионов евро в виде займов и грантов от международных партнеров.