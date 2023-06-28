Ощадбанк вслед за ПриватБанком оставит действующие тарифы эквайринга для бизнеса

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Государственный Ощадбанк заявил, что не будет с 1 июля повышать эквайринговую комиссию для розничной торговли за прием карточных платежей, несмотря на повышение тарифа интерчейндж со стороны платежных систем.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В случае непонижения платежными системами уровня интерчейндж в течение 1-2 месяцев банк пересмотрит свое решение. Последний раз банк отказался повышать эту комиссию в декабре 2022 года после того, как ставка интерчейндж была впервые увеличена платежными системами после полномасштабного вторжения.

В начале большой войны Ощад вообще на несколько месяцев отменил эту комиссию", - говорится в сообщении.

"Современные финансовые технологии помогли бизнесу остаться на плаву и продолжить обеспечивать украинцев самым необходимым. Наше нынешнее решение не повышать эквайринговую комиссию поможет сохранить эту тенденцию и в дальнейшем.

Мы сознательно идем навстречу бизнесу даже несмотря на то, что уменьшаем свою доходность", - заявил заместитель председателя правления госбанка Антон Тютюн.

Напомним:

Государственный Приватбанк оставляет действующие тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Банк призвал MasterCard и Visa отменить повышение ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, "которое заставляет банки увеличивать тарифы".

Экономическая правда