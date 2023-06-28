Все разделы
Укр / Рус

Приватбанк с 1 июля оставит действующие тарифы эквайринга для бизнеса

Среда, 28 июня 2023, 15:49 - Анастасия Жарикова
 
Приватбанк

Государственный Приватбанк оставляет действующие тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на повышение международными платежными системами ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, Приватбанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий", - говорится в сообщении.

Член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев отметил, что при непростых условиях работы бизнеса в условиях войны банк продолжает поддерживать ритейл и оставляет тарифы на эквайринг на текущем уровне, несмотря на рост расходов банка на поддержку работы сети.

С начала июля для клиентов Приватбанка будет действовать базовый тариф за прием платежей с карточек на уровне 1,3%.

"Сохранение льготного тарифа не просто для банка решения, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса является главным приоритетом", - добавил Заиграев.

Приватбанк предлагает поддержать эту инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейнджа с 1 июля 2023 г, которое заставляет банки увеличивать тарифы.

Также банк призвал украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами.

Экономическая правда

Приватбанк бизнес
Материалы по теме
"Сенс Банк" после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка - Forbes 28 июня 2023, 12:08
Приватбанк обновляет сеть эквайринга: заменят более 40 тысяч POS-терминалов 22 июня 2023, 16:47
Суд не разрешил рассматривать дело ПриватБанка и НЗФ в закрытом формате 19 июня 2023, 14:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте