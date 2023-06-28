Приватбанк с 1 июля оставит действующие тарифы эквайринга для бизнеса

Приватбанк

Государственный Приватбанк оставляет действующие тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на повышение международными платежными системами ставки интерчейндж с 1 июля 2023 года, Приватбанк оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий", - говорится в сообщении.

Член правления Приватбанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев отметил, что при непростых условиях работы бизнеса в условиях войны банк продолжает поддерживать ритейл и оставляет тарифы на эквайринг на текущем уровне, несмотря на рост расходов банка на поддержку работы сети.

С начала июля для клиентов Приватбанка будет действовать базовый тариф за прием платежей с карточек на уровне 1,3%.

"Сохранение льготного тарифа не просто для банка решения, однако для нас социальная ответственность и поддержка украинского бизнеса является главным приоритетом", - добавил Заиграев.

Приватбанк предлагает поддержать эту инициативу и со стороны международных платежных систем MasterCard и Visa и отменить повышение ставки интерчейнджа с 1 июля 2023 г, которое заставляет банки увеличивать тарифы.

Также банк призвал украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами.

Экономическая правда