Конкурс на главу АРМА: комиссия не смогла выбрать победителя

Конкурсная комиссия по отбору главы Агентства по розыску и управлению активами не избрала ни одного из кандидатов победителем на должность главы агентства.

Об этом известно по трансляции заседания на сайте Кабинета министров.

Для того чтобы конкурсная комиссия признала кого-либо из кандидатов победителем, нужно было получить 6 голосов поддержки.

Так, Ирина Гуменюк получила 2 голоса, Дмитрий Жоравович – 2 голоса, Андрей Потемкин – 3 голоса, Александр Сидоржевский – 1 голос. Остальные претенденты не получили ни одного голоса от комиссии. Всего в конкурсе принимали участие 7 человек, трое сняли свои кандидатуры.

Таким образом, ни один кандидат на председателя АРМА не получил необходимое количество голосов от комиссии для того, чтобы быть избранным на должность.

Члены комиссии решили направить протокол голосования в Кабинет Министров. В то же время, комиссия не рекомендовала правительству проведения повторного конкурса – поддержка соответствующего обращения набрала 5 из 6 необходимых голосов.

Как отметил член комиссии Михаил Иваненко, комиссия не может влиять на действия правительства, поэтому Кабмин "может поступить как хочет относительно дальнейшей судьбы конкурса".