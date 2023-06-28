Минфин призвал признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска за финансирование "Вагнера" из бюджета

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Министерство финансов Украины призвало международное сообщество признать РФ юрисдикцией с высоким уровнем риска и предоставить соответствующие рыночные рекомендации, чтобы избежать содействия финансированию терроризма и организованной преступности.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В министерстве напомнили, что накануне президент РФ Путин в своей речи заявил, что Россия полностью финансировала ЧВК "Вагнер" из федерального бюджета и выплатила около 1 млрд долларов США денежной поддержки и вознаграждений и около 1,3 млрд долларов США страховых платежей за прошлый год.

"ЧВК "Вагнер" - военная организация, основанная в 2014 году, которая использует террористическую тактику по всему миру. Эстония, Литва и парламент Франции признали ее террористической организацией.

Французский парламент призвал ЕС официально признать российскую группу наемников "Вагнер" террористической, и есть признаки того, что Великобритания также планирует признать эту компанию террористической. США ввели санкции против "Вагнер" как транснациональной преступной организации", - говорится в сообщении.

"Учитывая, что компания финансируется непосредственно из российского государственного бюджета, любая компания, работающая в пределах российской юрисдикции, подвергается риску содействия терроризму и финансированию организованной преступности.

Международные компании, которые продолжают вести бизнес и платить налоги в России, косвенно способствуют финансированию "Вагнер".

Финансовые учреждения и другие субъекты за пределами России, которые имеют дело со средствами, полученными из России, сталкиваются с высоким риском бессознательного участия в незаконной деятельности, связанной с "Вагнер", и отмыванием незаконных средств, полученных "Вагнер" через их преступную деятельность в разных странах, помощь в поставке и финансировании преступной группировки, а также участия в незаконной торговле", - добавили в Минфине.

Так, министр Сергей Марченко призвал Группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force - FATF) и мировое финансовое сообщество "занять консолидированную позицию для противодействия угрозе целостности мировой финансовой системы и международного бизнеса со стороны России".

"Финансирование Россией ультранасильственной ЧВК "Вагнер" больше не является секретной информацией. Финансируя "Вагнер", Россия экспортирует пытки, изнасилования и массовые убийства по всему миру.

Это не только нарушает стандарты FATF, но и представляет серьезный вызов глобальному миру и безопасности. Не в состоянии должным образом наложить санкции на Россию и сохраняя для рф доступ к мировой финансовой системе, мы способствуем дальнейшему разрушению и подрываем международный порядок, установленный для защиты всех нас", - заявил Марченко.

Напомним:

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) не внесла Россию в "черный список".

Экономическая правда