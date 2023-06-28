Правительство утвердило план корпоратизации "Энергоатома"

Укринформ

Кабинет Министров на заседании во вторник, 27 июня, утвердил план превращения госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По плану в течение июня-июля будет проведена полная инвентаризация имущества предприятия, отбор на конкурсной основе субъекта оценочной деятельности с целью проведения независимой оценки имущества и т.п.

В ноябре, согласно плану, предусматривается утверждение акта оценки имущества и подготовка проектов правительственных решений о:

утверждение передаточного акта имущества в уставный капитал акционерного общества;

об утверждении проектов устава АО;

положения о наблюдательном совете, исполнительном органе АО и т.д.

Также в ноябре планируется представление на рассмотрение правительства проекта решения об эмиссии акций общества. Выпуск и зачисление 100% эмитированных акций акционерного общества "Энергоатом" предполагается в декабре 2023 года.

Процесс превращения государственного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству с формированием в установленном порядке персонального состава наблюдательного совета и исполнительного органа общества, должен завершиться в декабре 2023 года - марте 2024 года.

В Минэкономики пояснили, что превращение ГП НАЭК "Энергоатом" в акционерное общество улучшит эффективность и прозрачность управления компанией, будет способствовать привлечению инвестиций в атомную отрасль, усилению энергетической безопасности и независимости Украины.

Напоминаем:

Кабинет министров на заседании 2 мая принял решение о запуске процедуры корпоратизации "Энергоатома".

Экономическая правда