НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое

С 30 июня в Украине начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, которые почти вдвое превысят цены до повышения.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса предусматривают, что с 30 июня в вечерний пик потребления, с 19:00 до 23:00, верхняя предельная цена теперь будет составлять 7200 грн/МВт-ч, что на 80% дороже чем на данный момент.

В общем, на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) с 30 июня установлено три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Для ничего периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырастет на 50% - с 2000 до 3000 грн/МВт-ч.

Для дневных часов Нацрегулятор повысил прайскеп с 7:00 до 19:00 на 25% - с 4000 до 5000 грн/МВт-ч.

Для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, НКРЭКУ установила предельную цену на 80% выше, цена вырастет с 4000 до 7200 грн/МВт-ч.

Минимальную цену на РСВ и ВСР снизили до 10 грн/МВт-ч.

На балансирующем рынке максимальная предельная цена установлена - 125% от цены РСВ, минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.

Напоминаем:

С 1 июня Кабмин утвердил повышение тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко Он пояснил, что такое решение повлекло за собой разрушение и повреждение энергетической инфраструктуры в результате российских авиаударов.

"Если бы мы не приняли это решение, то следующей зимой мы были бы без света. Это решение даст нам возможность обеспечить стабильность работы энергосистемы. К сожалению, мы до сих пор имеем упущенные существенные мощности в генерации. Мы выходим из сегодняшнего сценария к следующему отапливаемому сезону", – сказал министр.