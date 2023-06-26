Три украинских производителя получат по $1 миллиону для разработок против вражеских БПЛА

По результатам Drone Hackathon Anti-Shahеd три украинских производителя получат по 1 миллиону долларов на реализацию и масштабирование разработок против вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

На Drone Hackathon "Anti-Shahеd", который состоялся 24-25 июня, "более 200 разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, которые создают передовые системы и технологии для выявления, отслеживания и уничтожения вражеских дронов", представили свои проекты Силам обороны Украины.

По результатам оценок выбрали трех победителей - каждый из них получит по 1 миллиону долларов для реализации и масштабирования технологических разработок, пояснили в министерстве.

"Фактически ежедневно украинская инфраструктура подвергается атакам от иранских дронов. Только в мае по Украине было запущено не менее 400 "Шахедов". В общем, с сентября прошлого года по Украине запустили не менее 1200 ударных беспилотников.

Украинские специалисты способны удивить мир и эффективно противодействовать вражескому нашествию. Наша задача - максимально поддержать разработчиков, создать условия для массового производства альтернативных систем противодействия иранским шахедам", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федорова, сейчас критически важно создать альтернативные системы противодействия иранским шахедам.

Ранее в рамках проекта "Армия дронов" уже был проведен первый Drone Hackathon, напомнили в министерстве.

"Из 30 сформированных команд, которые презентовали технологические решения в развитии БПЛА, 6 стали победителями. За полгода они воплотили свои идеи в продукт, который продемонстрировали на полигоне", - добавили в министерстве.

Напомним:

Минцифры объявило о начале конкурса Drone Hackathon Anti-Shahеd, чтобы представить эффективные решения для защиты от иранских беспилотников. Победителю обещают контракт на 1 млн долларов.

Экономическая правда