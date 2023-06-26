Китай обогнал Японию по экспорту автомобилей на фоне резкого роста продаж в РФ

В первом квартале Китай продал больше автомобилей за рубеж, чем любая другая страна, отчасти из-за скачка продаж клиентам в России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании AlixPartners.

Отмечается, что Китай экспортировал 1,07 млн автомобилей за первые три месяца года, опередив многолетнего лидера Японию.

Так, Китай поставил в Россию 112 тыс автомобилей - примерно столько же, сколько он продал там за весь прошлый год. Западные автопроизводители в значительной степени отказались от поставок в Россию из-за ее вторжения в Украину.

Количество проданных за границу автомобилей по странам за последние пять лет

"Успех китайских брендов в других странах Европы и США остается ограниченным - в прошлом году они продали там лишь 900 тыс автомобилей. Тем не менее, консалтинговая компания ожидает, что к 2026 году китайские поставки на эти рынки вырастут на 67%, поскольку такие компании, как BYD и Xpeng активизируют свои усилия по расширению за рубежом", - пишет агентство.

"Мы считаем, что сейчас именно то время, когда китайские бренды начинают свое разрушительное влияние на западные рынки", - заявил журналистам управляющий директор AlixPartners в Шанхае и бывший руководитель Ford Motor Стивен Дайер.

Группа прогнозирует, что в этом году мировые продажи легковых автомобилей вырастут на 5%, главным образом благодаря растущему спросу на электромобили. В США они вырастут на 10%, в Европе - на 6%, а в Китае - на 3%.

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Экономическая правда