На украинский рынок начали поставлять электроприборы со встроенными аккумуляторами

Украинцы стали чаще покупать электротехнику, несмотря на проблемы с электроэнергией, в то же время на украинский рынок стала также поступать бытовая электротехника со встроенными аккумуляторами.

Об этом сообщает торговая сеть "Эпицентр К".

Как следует из сообщения, всплеск продаж начался после прекращения массированных атак РФ на объекты энергетики в Украине.

"Особенно активно продажи этой категории росли в марте и апреле этого года, когда товарооборот центров техники в сети торговых центров Эпицентр был на 80% и 85% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Согласно аналитическим данным Эпицентра, в мае реализация бытовой техники и электроники в сети была на 20% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Наилучшую динамику продаж по сравнению с прошлым маем демонстрировали планшетные ПК (рост в 2,8 раза), вентиляторы (в 2,3 раза), портативная акустика (в 2 раза). Значительный рост товарооборота также наблюдался в таких категориях как: наушники и гарнитуры (на 71%), пылесосы (57,6%), стиральные машины (53,3%), электрические печи (47,7%) и телевизоры (38,4%).

Параллельно наблюдался всплеск активности по покупке зарядных станций. По сравнению с прошлым годом их продажи выросли в 2,2 раза.

"Готовность украинцев тратить средства на приобретение бытовой техники и электроники может свидетельствовать об улучшении потребительских настроений, вере в вооруженные силы и будущие перспективы страны, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия. В то же время сохранение спроса на зарядные станции говорит о желании украинцев обезопасить себя от возможных перебоев со светом в условиях имеющегося дефицита электроэнергии в стране", - отмечает директор центров техники Александр Величко.

В то же время, по его словам, на украинский рынок начала поступать бытовая техника со встроенными аккумуляторами. Например, на рынке уже можно найти соответствующие модели холодильников и кондиционеров.

Из-за вероятного дефицита электроэнергии в Украине, в "Эпицентре" считают, что такая техника будет в топе продаж этим летом.

Напоминаем:

Год назад совладелец крупнейшего украинского онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин прогнозировал дефицит бытовой техники в Украине.

"И производители, и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит. Но надо понимать, что нестабильная гривна плюс разрушенная цепочка поставок приводят к тому, что он точно будет. И точно будет проблема с ассортиментом", - говорил бизнесмен.