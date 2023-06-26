Vodafone заплатит 1,8 млн грн штрафа за ложную рекламу

Верховный Суд подтвердил правомерность наложения штрафа Антимонопольным комитетом на ЧАО "ВФ Украина" в размере 1,8 млн грн за ложную информацию в рекламе.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда от 20 июня 2023 года, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Как следует из постановления, Vodafone оспаривал решение АМКУ, которым в 2021 году было признано нарушением распространение мобильным оператором в рекламе собственных акций "Лови деньги в смартфон. Покупай акционный смартфон и получи 100 грн на бонусный счет", "Покупай смартфон - получай до 1000 грн на 4G Интернет", "Кэшбек до 1000 грн на связь ко всем смартфонам" и "Покупай смартфон - лови скидку до 1000 грн на 4G Интернет" информации, вводящей в заблуждение потребителей.

Как определил АМКУ, данная реклама сообщала неопределенному кругу лиц ложные сведения о начислении абонентам скидки/кешбэка в виде денежных средств. Информация была неполной и неточной вследствие замалчивания отдельных фактов.

В частности, оператором не сообщалась информация об автоматических отчислениях бонусных средств на абонентскую плату и другие дополнительные услуги, согласно выбранному тарифному плану.

Также, потребителей не предупреждали об обязательности подключения к отдельно определенным тарифным планам для активации акций.

Также оператор не предупреждал о запрете изменения тарифных планов.

Такие действия компании могли повлиять на намерения определенного круга лиц приобрести товары и услуги ЧАО "ВФ Украина". Соответственно, Комитет признал их нарушением законодательства и наложил на ответчика штраф - 1 760 749,00 грн.

Напоминаем:

В мае 2023 года Антимонопольный комитет разрешил "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") приобрести долю в ООО "Фринет", которая обеспечивает компании приобретение контроля над провайдером.