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АМКУ дал разрешение Vodafone Украина на приобретение провайдера "Фринет"

Пятница, 26 мая 2023, 17:49 - Алексей Павлыш

Антимонопольный комитет 25 мая разрешил "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") приобрести долю в ООО "Фринет", которая обеспечивает компании приобретение контроля над провайдером.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Так, концентрация происходит в сфере предоставления услуг фиксированного доступа к интернету. Участники сделки предоставляют услуги доступа к сети интернет, как физическим, так и юридическим лицам в пределах многих населенных пунктов Украины.

"Доли группы покупателя на соответствующих региональных рынках незначительны. Поэтому, в результате осуществления концентрации совокупные доли участников концентрации на региональных рынках услуг фиксированного доступа к сети Интернет физическим и юридическим лицам в соответствующих географических границах не будут превышать 15-21 процентов", - говорится в сообщении.

В АМКУ установили, что задействованные в концентрации рынки являются высококонкурентными. В частности, основными конкурентами "ВФ Украина" считает компании Ukrtelecom, Vega, Kyivstar, Fregat, Lanet, Triolan, HOMENET, Goodnet, PROSTO, IT-Invest, Darkwood, RedLine и др.

"Таким образом, заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины, поэтому АМКУ предоставил соответствующее разрешение.

Экономическая правда

ТЭК Vodafone телеком
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