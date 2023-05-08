НБУ может снизить ставку до 21% в конце года

Национальный банк допускает, что в IV квартале года может снизить учетную ставку до 21%, а в 2024 году - до 18%.

Об этом говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ.

На заседании были все 11 из 11 членов Комитета, и большинство из них считают, что на конец этого года регулятор может снизить учетную ставку до 21%.

Начало цикла снижения ставки только в IV квартале года обусловлено тем, что в приоритете сейчас смягчение части валютных ограничений. С началом валютной либерализации неизменная учетная ставка будет важным инструментом управления ожиданиями и рисками.

Когда НБУ будет уверен в контролируемости курсовых и инфляционных процессов при смягчении ограничений, он сможет начать цикл снижения ставки без угроз для макрофинансовой стабильности.

При этом потенциал снижения ставки существенно ограничен негативными последствиями войны, ведь восстановление потребует значительного времени, тогда как потребности в импорте на этапе восстановления будут значительными. В таких условиях НБУ должен поддерживать курсовую устойчивость: обеспечивать высокую привлекательность сбережений в гривне и снижать давление на международные резервы.

С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить снижение учетной ставки, однако оно будет достаточно медленным. По мнению подавляющего большинства членов КМП, в конце следующего года учетная ставка составит 18%.

В то же время один из участников КМП считает, что более стремительное, чем ожидается, снижение инфляции позволит НБУ снизить учетную ставку до 18% на конец этого года и до 14% в 2024 году.

Еще один член КМП видит предпосылки для снижения ставки до 20% на конец этого года и до 16% в следующем году.

Несколько членов КМП также отметили, что прогнозирование на 2024-2025 годы чрезвычайно затруднено высоким уровнем неопределенности, связанным с войной.

Что касается решения оставить учетную ставку на уровне 25%, о котором регулятор объявил 27 апреля, то его поддержали 9 из 11 членов Комитета. По их мнению, смягчение наиболее обременительных валютных ограничений приобретает все большую актуальность, а это без создания дополнительных шоков это возможно только при сохранении высокой привлекательности сбережений в гривне.

Кроме того, консервативные оценки обстоятельств со стороны НБУ оставляют регулятору пространство для реагирования на случай, если ситуация будет разворачиваться по негативному сценарию. Снижение учетной ставки ослабят возможности НБУ для такого маневра. Валютные ограничения, зато оставляют возможности для более быстрого и таргетированного реагирования.

Еще двое членов КМП высказались за снижение учетной ставки до 24% в апреле. Они считают, что улучшение макроэкономических условий и улучшение прогноза инфляции даже с учетом рисков позволяют начать постепенное снижение ставки уже с апреля.

Один из участников дискуссии отметил, что проинфляционные риски являются переоцененными, ведь Украина успешно преодолела энергетический кризис, и со временем давление на цены из-за расходов бизнеса на автономную работу на случай отключений света будет исчерпано.

Он добавил, что даже логистические проблемы с экспортом продовольствия могут способствовать дезинфляции на внутреннем рынке продуктов питания. Поэтому, считает он, НБУ не стоит медлить с началом цикла снижения учетной ставки, ведь, когда в будущем возникнет потребность в более решительных шагах, их будет труднее осуществить оперативно без негативного влияния на финансовую стабильность.

Напоминаем:

Национальный банк ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.





