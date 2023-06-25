Twitter согласился соблюдать новые законы ЕС по дезинформации

Компания Twitter согласилась соблюдать новые законы ЕС относительно фейковых новостей, российской пропаганды и онлайн-преступности.

Об этом сообщает The Guardian.

Соответствующее решение компания приняла после того, как команда чиновников Европейской комиссии посетила ее штаб-квартиру, чтобы провести стресс-тестирование ее способности легально работать в ЕС.

Этот шаг был сделан через несколько недель после того, как Илон Маск, владелец Twitter, вышел из добровольного кодекса практики блока в отношении дезинформации.

Чиновники ЕС были допущены в штаб-квартиру компании, чтобы провести инсценировку с персоналом Twitter для проверки контроля над российской пропагандой, фейковыми новостями и преступной деятельностью, в том числе сексуальной эксплуатацией детей.

Тьерри Бретон, комиссар, ответственный за соблюдение нового Закона о цифровых услугах, приветствовал тот факт, что компания добровольно согласилась на проверку.

Он повторил свое предупреждение всем социальным сетям о том, что ЕС будет действовать быстро и жестко, чтобы поддержать новые масштабные законы, которые вступят в силу в августе этого года.

Напомним:

Соцсеть Twitter могут запретить в Европейском Союзе, если она не будет соответствовать новым правилам для борьбы с дезинформацией, которые начнут действовать с 25 августа.