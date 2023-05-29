В Євросоюзі можуть заборонити Twitter: причини

Соцмережу Twitter можуть заборонити в Європейському Союзі, якщо вона не відповідатиме новим правилам для боротьби з дезінформацією, які почнуть діяти з 25 серпня.

Про це заявив міністр цифрового переходу та телекомунікацій Франції Жан-Ноель Барро в ефірі francetvinfo.

"Twitter буде заборонено в Європейському Союзі, якщо він не відповідатиме нашим правилам", – сказав чиновник.

Соціальна мережа, яка належить мільярдеру Ілону Маску, оголосила, що виходить з Європейського кодексу "належної практики" проти дезінформації в Інтернеті.

З 25 серпня в ЄС набуває чинності закон про цифрові послуги, який має на меті змусити платформи боротися з дезінформацією. Він передбачає, зокрема, зобов’язання видаляти незаконний контент і заборону реклами, орієнтованої на неповнолітніх. Платформи, які не дотримуються цих правил, ризикують отримати штраф у розмірі до 6% від обороту.

"Я хочу, щоб Twitter відповідав цим європейським правилам до 25 серпня, інакше він більше не буде бажаним у Європі. Платформа буде забанена в Європейському Союзі у випадку повторного порушення", – додав Барро.

Міністр визнає, що Twitter відіграє важливу роль у публічних дебатах, але дезінформація є однією із загроз демократії.