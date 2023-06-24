Жители Ростова-на-Дону в панике запасаются продуктами и водой
В Ростове-на-Дону местные жители начали массово скупать продукты и воду.
Об этом сообщает местное издание 1rnd.ru.
После появления в городе ЧВК "Вагнер", жители Ростова-на-Дону начали массово скупать хлеб, крупы, воду и другие продукты. В магазинах в разных районах Ростова уже можно увидеть пустые полки.
Издание ссылаясь на разговор с сотрудников одного из сетевых магазинов отмечает, что пополнение продуктов пока невозможно.
Кадрами пустых полок с редакцией 1rnd поделились читатели. Фото присланы из разных районов Ростова, но ситуация примерно одна и та же. Так, например к 12 часам дня на полках магазинов уже не было части крупы и хлеба.
Добавляется, что власти Ростова заверили, что никаких предпосылок для дефицита, кроме ажиотажного спроса, в городе нет. А значит, ростовчанам просто нужно взять себя в руки.
"Торговые сети Ростовской области функционируют штатно, по сообщению основных ритейлеров, запасов продовольствия достаточно, сформирован недельный запас", - сказал директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов.
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