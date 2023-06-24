Все разделы
Укр / Рус

Amazon планирует увеличить свои инвестиции в Индию до 26 миллиардов долларов до 2030 года

Суббота, 24 июня 2023, 11:33 - Игорь Пилипив

Корпорация Amazon заявила, что увеличит свои инвестиции в Индию до 26 млрд долларов до 2030 года, добавив еще 6,5 млрд долларов. 

Об этом пишет Reuters.

Об увеличении запланированных инвестиций заявил генеральный директор компании Энди Джесси во время встречи с премьер-министром Индии Нарендра Моди в США. 

Ранее Amazon объявил об инвестиционном плане в размере 6,5 млрд долларов, в основном для развития своего бизнеса электронной коммерции, где он конкурирует с Flipkart Walmart и Reliance Retail миллиардера Мукеша Амбани.

Инвестиции, объявленные гигантом электронной коммерции во время поездки Моди, способствуют другим компаниям, в частности американскому производителю полупроводниковых инструментов Applied Materials и фирме микросхем памяти Micron Technology, которые взяли на себя обязательства во время государственного визита премьер-министра Индии.

Моди и Джесси говорили о поддержке индийских стартапов, создании рабочих мест, создании возможностей экспорта, оцифровке и расширении возможностей отдельных лиц и малого бизнеса для конкуренции во всем мире, говорится в публикации в блоге Amazon.

Напомним:

Подразделение облачных сервисов Amazon планирует инвестировать еще 35 млрд долларов до 2040 года в расширение центров обработки данных в Вирджинии.

Amazon
Материалы по теме
Регулятор США подал в суд на Amazon из-за обмана клиентов. Компания отрицает обвинения 22 июня 2023, 10:43
6 причин продавцам Amazon выйти на рынок Японии 7 июня 2023, 13:36
Amazon урежет вознаграждения работникам за акции компании 6 апреля 2023, 10:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте