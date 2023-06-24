Amazon планирует увеличить свои инвестиции в Индию до 26 миллиардов долларов до 2030 года
Корпорация Amazon заявила, что увеличит свои инвестиции в Индию до 26 млрд долларов до 2030 года, добавив еще 6,5 млрд долларов.
Об этом пишет Reuters.
Об увеличении запланированных инвестиций заявил генеральный директор компании Энди Джесси во время встречи с премьер-министром Индии Нарендра Моди в США.
Ранее Amazon объявил об инвестиционном плане в размере 6,5 млрд долларов, в основном для развития своего бизнеса электронной коммерции, где он конкурирует с Flipkart Walmart и Reliance Retail миллиардера Мукеша Амбани.
Инвестиции, объявленные гигантом электронной коммерции во время поездки Моди, способствуют другим компаниям, в частности американскому производителю полупроводниковых инструментов Applied Materials и фирме микросхем памяти Micron Technology, которые взяли на себя обязательства во время государственного визита премьер-министра Индии.
Моди и Джесси говорили о поддержке индийских стартапов, создании рабочих мест, создании возможностей экспорта, оцифровке и расширении возможностей отдельных лиц и малого бизнеса для конкуренции во всем мире, говорится в публикации в блоге Amazon.
Напомним:
Подразделение облачных сервисов Amazon планирует инвестировать еще 35 млрд долларов до 2040 года в расширение центров обработки данных в Вирджинии.