Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів

Підрозділ хмарних сервісів Amazon планує інвестувати ще 35 млрд доларів до 2040 року в розширення центрів обробки даних у Вірджинії.

Про це повідомляє Reuters.

"Amazon Web Services (AWS) заявила, що нові інвестиції сприяють створенню 1 тис робочих місць. Губернатор-республіканець Гленн Янгкін заявив, що AWS створить кілька кампусів центрів обробки даних по всій Вірджинії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році AWS заявила, що за попередні 9 років вона інвестувала 35 млрд доларів у центри обробки даних, розташовані на півночі Вірджинії, і має 3,5 тис штатних працівників у своїх центрах обробки даних у штаті.

Додається, що у 2018 році після тривалого конкурсу компанія Amazon оголосила, що північна Вірджинія стане домівкою для її другої штаб-квартири, відомої як "HQ2", в якій згодом працюватимуть понад 25 000 співробітників. Станом на квітень Amazon заявив, що кількість співробітників, призначених для цього місця, становила близько 5 000.

Нагадаємо:

Американська Amazon готова розпочати новий раунд масштабних скорочень робочих місць у рамках оголошеного раніше звільнення 18 тисяч співробітників.