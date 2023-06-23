Сумма вкладов украинцев в банках превысила триллион 

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины за май выросла на 1,4 миллиарда гривень и на 1 июня составила 1,07 триллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы вкладов физических вкладов в национальной валюте составили 670 млрд грн. Вклады в иностранных валютах – 398,7 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июня 2023 составила 3,1%.

Сумма вкладов физических лиц-предпринимателей составила 122,7 млрд грн – 11,5% от общей суммы вкладов.

Напоминаем:

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в "Дії", благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства.

Экономическая правда