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Вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти через "Дію" – Федоров

Понеділок, 19 червня 2023, 11:13 - Олексій Павлиш
 
фото: мінцифри

Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум та працюють над новою послугою в "Дії", завдяки якій вкладники збанкрутілих банків зможуть у кілька кліків повернути кошти.

Про це заявив у Telegram віце-прем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Просто в застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка у банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти.

Сьогодні треба відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це - 1,4 млн рахунків українців. Послуга в Дії допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків", - пояснив міністр.

Як пояснили у Мінцифри, з новою послугою вкладники зможуть:

  • подати заяву про відшкодування коштів у Дії;
  • перевірити, яку суму йому мають виплатити;
  • вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.

У Мінцифри радять стежити за оновленнями, щоб не пропустити запуск послуги.

Економічна правда

Мінцифри Фонд гарантування вкладів вклади Дія
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