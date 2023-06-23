Западные компании пытались "откупиться" от попадания в украинский список спонсоров войны

Вместо выхода из России главные офисы нескольких западных компаний предложили НАПК убрать их из списка спонсоров войны, а в обмен на это выделить часть доходов на ВСУ и в правительственные фонды.

Об этом говорится в статье ЭП.

Из источников издания стало известно, что такое предложение компании сделали Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) после попадания в список международных спонсоров войны, на что чиновники ответили отказом.

Также в тексте говорится, что одна из западных торговых сетей, пытаясь компенсировать негатив от своего попадания в список, собрала крупных украинских поставщиков продовольствия и предложила им "лучшие полки в европейских супермаркетах на льготных условиях". Однако украинские производители от предложения тоже отказались.

Продовольственных торговых сетей в списке НАПК всего две: "Ашан" и "Метро".

Недавно попадание в список международных спонсоров войны закончилось для американской компании Mondelez масштабным бойкотом продукции в Швеции и Норвегии.

Подробнее о репутационных потерях, которые понесут компании-спонсоры войны читайте в материале: Скупой платит трижды. Как западные компании, цепляющиеся за Россию, теряют рынки, бизнес и репутацию