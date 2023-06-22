Буча, Макарів, Вишгород: Агентство відновлення оголосило перші торги на відновлення багатоповерхівок

Агентство відновлення заявило про початок процесу відбудови зруйнованого житла - у системі публічних закупівель Prozorro оголошені перші торги на відновлення об’єктів житлової інфраструктури у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівлі у Бородянці.

Про це повідомляє пресслужба Агентства у Facebook.

"Всі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому - березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині. Багатоквартирні житлові будинки були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж: і самі будівлі, і мережі водопостачання, електропостачання та опалення частково зруйновані та потребують капітального відновлення.

Щоб дати можливість людям повернутись у власні домівки, маємо відбудувати інфраструктуру швидко та якісно, тому запрошуємо будівельні компанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві, на конкурентних засадах взяти участь в оголошених закупівлях", - йдеться у повідомленні.

"Маємо перші тендерні процедури у цивільному будівництві. Замовником робіт є Служба відновлення у Київській області, проєктну документацію надали органи місцевого самоврядування, тендерну документацію сформовано за результатами консультацій Агентства відновлення з ринком цивільного будівництва у травні цього року", - заявив голова Агентства відновлення Мустафа Найєм.

Так, йдеться про два будинки в Бучі (дев'ятиповерхівка на Яблунській, 17, і п'ятиповерхівка в ЖК "Нова Буча" на вулиці Бориса Гмирі, 11/6), два у Макарові (Дмитрія Ростовського, 62, і Проєктна, 10), один у Вишгороді (Грушевського, 1), та адміністративну будівлю в Бородянці (Центральна, 331).

При цьому очікувана вартість за торгами різна для кожного будинку - від 27,8 млн грн до 96 млн грн.

Строк подачі пропозицій - до 5 липня.

"Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами, зокрема з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції, інклюзивності та безпеки", - розповіли в Агентстві відновлення.

Економічна правда