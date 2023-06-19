Журналисты обнаружили факты поставок в РФ патронов американской компании Hornady

Россия в обход санкций получает патроны производства американской компании Hornady.

Об этом сообщает издание Politico, которое расследовало, как снайперские боеприпасы американского производства попадают российским военным, воюющим в Украине.

Документы, полученные Politico, указывают на то, что компания из Москвы под названием "Промтехнология", которая попала под санкции США, и другая российская фирма под названием "Тетис" приобрели сотни тысяч патронов, изготовленных американской компанией Hornady, которая продает свои изделия под торговой маркой "Точные. Смертельные. Надежные" и описывает их как "десять пуль через одно отверстие".

Такие патроны используют, в частности, наемники группы Вагнера, которые воюют против Украины.

При этом гендиректор Hornady Стив Горнади заверил, что его компания не торгует с Россией.

"Мы категорически НЕ экспортируем ничего в Россию и с 2014 года не имеем разрешения на экспорт в Россию. Мы не поддерживаем любую продажу нашей продукции любому российскому сукиному сыну, и если мы узнаем, как они ее купили, - если они действительно ее купили, - мы сделаем все возможное, чтобы прекратить это", - заявил он.

В то же время журналисты нашли сертификаты "Промтехнологии" на ввоз более 100 000 патронов калибра .338 Lapua Magnum и 5000 гильз такого калибра производства американской компании Hornady.

Кроме того, другая компания - "Тетис" из Санкт-Петербурга, в апреле 2023 года задекларировала импорт более 300 000 патронов к охотничьему нарезному оружию различных калибров из каталога Hornady. Основатели компании - Александр Левандовский и Сергей Сеньченко связаны с российским Министерством обороны, указывает Politico.

Поскольку издание американское, статья в основном касается производителя патронов из США. Но такие же сертификаты есть на патроны, которые производятся Германией, Финляндией, Турцией и другими странами.

Так, например, еще одним производителем патронов калибра .338, которые фигурируют в расследовании Politico, является словенская компания Valerian d.o.o.

Она также отрицает поставки в Россию, но издание намекает: экспорт мог происходить через третьи страны. По словам дипломатического источника Politico, Valerian экспортировал отдельные партии патронов в Кыргызстан.

"Полученные данные дополняют растущее количество доказательств того, что поставки летального и нелетального военного оборудования все еще поступают в Россию, несмотря на введение Западом беспрецедентных санкций в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину в прошлом году. Острота войны выявила отсутствие у России мощностей для производства высококачественных снайперских снарядов, говорят эксперты по обороне, и это подпитывает процветающий черный рынок западных боеприпасов", - пишет издание.

Напоминаем:

Россия использует для производства ракет электронные компоненты, произведенные в США, Швейцарии, Германии и Японии, однако именно на Соединенные Штаты приходится 81% такой микроэлектроники. Об этом говорится в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола.

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