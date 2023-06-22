Приватбанк обновляет сеть эквайринга: заменят более 40 тысяч POS-терминалов

Государственный Приватбанк начинает постепенное обновление сети эквайринга – в ближайшие месяцы каждый пятый POS-терминал заменят на современную переносную модель на платформе Android.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Как отметили в банке, новые модели терминалов на платформе Android открывают для бизнеса больше возможностей и могут работать при дефиците энергии.

Член правления банка Евгений Заиграев отметил, что в ПриватБанке планировали начать обновлять сеть еще в 2022 году, но война внесла свои коррективы. "Поэтому мы начинаем этот процесс в этом году и планируем заменить более современными каждый пятый работающий POS-терминал.

Новое современное оборудование отвечает всем требованиям международных платежных систем и предоставляет новые возможности для бизнеса пользоваться ведущими технологиями и улучшить сервис для клиентов", – добавил он.

Благодаря использованию современной модели POS-терминалов PAX a930, предприниматели и бизнес, кроме привычных финансовых и сервисных операций, могут принимать оплату по биометрической технологии FacePay24 и использовать терминал в качестве кассового аппарата (с приложением ПРРО "КАСА").

В настоящее время ПриватБанк имеет крупнейшую в Украине сеть приема оплат за товары и услуги картами - в стране работает более 230 тысяч POS-терминалов.

Smart POS-терминал модели PAX a930 – современное банковское оборудование на базе операционной системы Android, имеющее сенсорный экран и встроенную фронтальную и основную камеру.

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Экономическая правда