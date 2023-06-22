Выявлены еще четыре компании-недропользователи, которые схематозили в Украине, а экспортировали - в РФ

Детективы Бюро экономической безопасности арестовали корпоративные права четырех предприятий - недропользователей, которые наживались в Украине с помощью ряда противоправных схем, а свою продукцию - полезные ископаемые, отправляли в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 13 млн грн.

Упомянутые предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами и добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей. Также они торговали строительными материалами по всей Украине.

В то же время владельцами этих компаний были подсанкционные лица и гражданин Российской Федерации.

Анализируя движение средств по банковским счетам компаний, сотрудники БЭБ установили, что в течение 2020-2021 годов было выведено в пользу бенефициара более 224 млн грн.

Добытые полезные ископаемые общегосударственного значения по заниженной стоимости продавались на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их предприятиям реального сектора экономики по рыночным ценам. Эта схема позволяла уклоняться от уплаты налогов.

В результате таких действий сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 млн грн.

Также детективы БЭБ установили, что предприятия-недропользователи осуществили экспорт добытых полезных ископаемых в РФ общей стоимостью 62 млн грн.

Кроме того, в ходе досудебного расследования также установлено, что должностные лица упомянутых юридических лиц совершили ряд нарушений налогового законодательства, а именно занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018 по 2022 на более 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн грн.

Напоминаем:

Накануне Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову, который поставлял в РФ украинское титановое сырье. Для реализации сделок россиянин использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Редкие минералы с месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана.

Именно их Шелков поставлял в РФ по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

Кроме того, сегодня, 22 июня, стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину, который организовал схему вывоза из Украины стратегического сырья для "Росатома".