Вывозил из Украины сырье для "Росатома": российскому миллиардеру сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому миллиардеру Сергею Кабаргину, организовавшему схему вывоза из Украины стратегического сырья для "Росатома".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С начала большой войны российский олигарх реализовал оборудку, которая позволила ему перечислить в российский бюджет миллиарды рублей. Для этого использовалось АО "Кировоградское рудоуправление", где добывают редкие породы глины, в том числе огнеупорной классификации.

Как пояснили в СБУ, это сырье является необходимой составляющей для строительства и ремонта технологических помещений потенциально опасных объектов промышленности и энергетической отрасли.

"По указанию Кабаргина горные породы из украинского предприятия поставляли якобы в третьи компании, хотя на самом деле они попадали в бизнес-структуры "Росатома" и "Лукойла". Фигурант осуществлял поставки через собственную компанию в России – "Боровичский комбинат огнеупоров", – добавили правоохранители.

Также значительное количество изготовленных из украинского сырья строительных материалов Кабаргин отправлял российским войскам на фронт для строительства укрепрайонов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому миллиардеру о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Поскольку Кабаргин находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напоминаем:

Компания "Кировоградское рудоуправление", конечным бенефициаром которого является российский бизнесмен Сергей Кабаргин, продолжает владеть лицензией на разработку Обозневского месторождения каолиновой глины.

Сергей Кабаргин – российский бизнесмен с состоянием почти 4 млрд руб. Он, в частности, владеет московским заводом "Физприбор", разработки которого эксплуатируются на российских АЭС подсанкционной госкорпорации "Росатом".

СНБО пока не ввел санкции против Кабаргина, из-за чего невозможно начать процедуру конфискации его украинских активов в пользу государства или лишить предприятие лицензий.

Экономическая правда