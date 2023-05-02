На Кіровоградщині компанія росіянина досі має ліцензією на користування надрами

Компанія "Кіровоградське рудоуправління", кінцевим бенефіціаром якого є російський бізнесмен Сергій Кабаргін, продовжує володіти ліцензією на розробку Обознівського родовища каолінової глини.

Про це йдеться у відеорозслідуванні проєкту Trap Aggressor.

У 1996 році Державна служба геології та надр надала "Кіровоградському рудоуправлінню" ліцензію на розробку Обознівського родовища, яке чинне до 2035 року. Річні масштаби видобутку – 300 тисяч тонн каолінової глини. До повномасштабного вторгнення в компанії працювало 96 співробітників.

Бенефіціарним власником підприємства є Сергій Кабаргін – російський бізнесмен зі статками майже 4 млрд руб. Він зокрема володіє московським заводом "Фізприбор", розробки якого експлуатуються на російських АЕС підсанкційної держкорпорації "Росатом".

Однак РНБО поки не запровадило санкції проти Кабаргіна, через що не можливо розпочати процедуру конфіскації його українських активів на користь держави чи позбавити підприємство ліцензій.

Влітку торік стало відомо про накладення судом арешту на майно і корпоративні права підприємства вартістю 18 млн грн у рамках кримінального провадження. За даними слідства, підприємство постійно перебувало у бізнес-взаємовідносинах з РФ, про що свідчать укладені контракти про поставку продукції та сировини. Реалізація до країни агресора відбувалася за ціною втричі нижчою, ніж до інших країн.

Окрім того, сировина постачалася до одного з підприємств міста Самари, адміністрація якого надає допомогу окупаційній владі Донецької та Луганської областей.

"На Росію були звичайні поставки, не воєнним підприємствам, не оборонним підприємствам, ніяким. Ми як сто років тому поставляли туди, так і поставляли. Комбінат вогнетривів", – пояснює чинний керівник підприємства Володимир Кухта.

У вересні суд передав до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) все майно та корпоративні права компанії, але у відомстві лише зараз розпочинають процедуру пошуку незалежного управителя. В АРМА кажуть, що це було пов’язано, зокрема, з потребою домогтися додаткових арештів на техніку.

Кухта зазначає, що підприємство від 24 лютого простоює, тобто податки до бюджету також не сплачуються. З 96 працівників наразі лише 15 охороняють територію та підтримують техніку у робочому стані.

Профільне медіа Надра-інфо з посиланням на дані Державної служби геології та надр пише, що лише 7 компаній з російськими бенефіціарами відомство зараховує до таких, що досі мають ліцензії на видобування українських надр, хоча їх кількість може бути більшою.