Кабмин запустил проект электронной акцизной марки

Бумажные акцизные марки видоизменят - на них добавят 2 элемента: QR-код и штрих-код, а бумажных заявок на получение марок со временем не будет, с 1 апреля появится возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что Кабмин на заседании в среду утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков и табачных изделий.

Изменения разработаны Минфином совместно с Минцифрой, Налоговой, командой "Дія" и госучреждением "Открытые публичные финансы".

"Для получения акцизных марок, проверки уплаты акциза и отчетности производитель будет использовать Электронный кабинет налогоплательщика. Таким образом бумажных заявок на получение марок со временем не будет.

Система "Электронная акцизная марка" будет строиться по компонентному (модульному) принципу, что предполагает определенный начальный функционал, который далее может быть расширен, например, для погашения акцизной марки при ее продаже с использованием РРО", - говорится в сообщении.

"Дискуссия о необходимости перехода к электронной акцизной марке идет уже давно, и это изменение требует от нас весь добросовестный бизнес.

Цель проста и понятна - борьба с теневым рынком и минимизация влияния человеческого фактора на администрирование, что увеличит поступления в бюджет и улучшит справедливую конкуренцию", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Отмечается, что использование системы "Электронная акцизная марка" позволит усилить борьбу с незаконным оборотом подакцизных товаров путем отслеживания движения алкогольных напитков с помощью сопоставления информации из базы данных ГНС о выданных марках и считанных регистраторами расчетных операций.

"Уже с 1 апреля 2020 года обеспечивается возможность заказа нового образца марки через электронный кабинет и с 1 мая 2020 года в вводится в обращение новый образец марки акцизного налога для алкогольных напитков", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее министр финансов Оксана Маркарова отметила, что сервис проверки акцизных марок заработает в режиме сканирования по телефону с 14 февраля.

Экономическая правда