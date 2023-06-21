С начала войны международные партнеры предоставили Украине $51 млрд бюджетной поддержки - Марченко

С начала 2023 года Украина привлекла 20 миллиардов долларов на финансирование дефицита государственного бюджета, всего с начала большой войны - 51 миллиард долларов.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, выступая на Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

"Мы полностью профинансированы на этот год... Я думаю, что это большой успех переговоров. Мы не одиноки не только по поводу наших потребностей в финансировании бюджета, но и тогда, когда мы говорим и о финансировании возобновления", - сказал он.

Глава Минфина добавил, что совместно с вицепремьером - главой Минвосстановления Александром Кубраковым работает над тем, как сопоставить приоритеты с возможным донорским финансированием.

"Мы хотим отслеживать все средства доноров, мы хотим направить эти деньги на первоочередные нужды Украины. Это не очень легкое дело, но я верю, что вместе мы сможем сделать это лучше", – заявил Марченко.

Со своей стороны, правительство Украины продолжает держать макроэкономическую и финансовую стабильность. В частности, удалось снизить ставку инфляции до 15,3% по итогам мая с 26,6% по итогам 2022 года, а последние прогнозы роста экономики в текущем году составляют почти 3%.

Напоминаем:

Соединенные Штаты выделят на восстановление Украины 1,3 миллиарда долларов.

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проектах восстановления Украины, предусматривающий выделение 840 млн евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Франция выделит Украине дополнительные 40 млн евро безвозвратной финансовой помощи для безотлагательного восстановления в этом году, а также готовит многолетний план помощи гражданским нуждам.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете экономической помощи Украине, а также объявил о новой программе страхования военных рисков для содействия восстановлению Украины.