ОГТСУ получит от Фонда энергетической поддержки оборудование на 300 миллионов

Фонд поддержки энергетики Украины предоставит Оператору ГТС Украины оборудование для восстановления поврежденных и деоккупированных объектов на 300 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Компания получит пять автоматических газораспределительных станций (АГРС) мощностью 5 000 м3/час в рамках помощи Фонду поддержки энергетики Украины, созданному при Секретариате Энергетического Сообщества в сотрудничестве с Минэнерго, ЕС и международными донорами.

В июне ОГТСУ заключил соглашение на поставку, шеф-надзор за монтажом и вводом в эксплуатацию нового оборудования с польским поставщиком, компанией "cGAS controls Sp. Z o.o.".

Эти газораспределительные станции помогут восстановить объекты газотранспортной системы, поврежденные в результате вооруженной агрессии России, в частности, на востоке и юге Украины. А современное автоматизированное оборудование, в свою очередь, позволит предприятию эксплуатировать эти объекты более эффективно и безопасно.

"Мы благодарны Фонду за весомую поддержку в обеспечении бесперебойной работы ГТС в условиях военного времени. Новое оборудование поможет нам возобновить бесперебойную транспортировку газа жителям территорий, пострадавших от боевых действий", – отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Напоминаем:

Верховная Рада не смогла принять правительственный законопроект №9311 о "поглощении" компанией "Оператор ГТС Украины" своей материнской компании - АО "Магистральные газопроводы Украины".