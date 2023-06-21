Все разделы
Укр / Рус

ОГТСУ получит от Фонда энергетической поддержки оборудование на 300 миллионов

Среда, 21 июня 2023, 16:02 - Анастасия Жарикова

Фонд поддержки энергетики Украины предоставит Оператору ГТС Украины оборудование для восстановления поврежденных и деоккупированных объектов на 300 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

Компания получит пять автоматических газораспределительных станций (АГРС) мощностью 5 000 м3/час в рамках помощи Фонду поддержки энергетики Украины, созданному при Секретариате Энергетического Сообщества в сотрудничестве с Минэнерго, ЕС и международными донорами.

В июне ОГТСУ заключил соглашение на поставку, шеф-надзор за монтажом и вводом в эксплуатацию нового оборудования с польским поставщиком, компанией "cGAS controls Sp. Z o.o.".

Эти газораспределительные станции помогут восстановить объекты газотранспортной системы, поврежденные в результате вооруженной агрессии России, в частности, на востоке и юге Украины. А современное автоматизированное оборудование, в свою очередь, позволит предприятию эксплуатировать эти объекты более эффективно и безопасно.

"Мы благодарны Фонду за весомую поддержку в обеспечении бесперебойной работы ГТС в условиях военного времени. Новое оборудование поможет нам возобновить бесперебойную транспортировку газа жителям территорий, пострадавших от боевых действий", – отметил генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Напоминаем:

Верховная Рада не смогла принять правительственный законопроект №9311 о "поглощении" компанией "Оператор ГТС Украины" своей материнской компании - АО "Магистральные газопроводы Украины".

ГТС энергетика
Материалы по теме
Реформа "Оператора ГТС": Рада отдала предпочтение альтернативному законопроекту перед правительственным 18 июня 2023, 16:10
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет 17 июня 2023, 13:30
Рада підказує уряду, як реформувати "Оператора ГТС", корпоратизація "Укроборонпрому" досі заблокована 16 июня 2023, 21:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте