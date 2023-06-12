Рада провалила урядовий законопроєкт про приєднання МГУ до Оператора ГТС України

Верховна Рада не змогла ухвалити урядовий законопроєкт № 9311 про "поглинання" компанією "Оператор ГТС України" своєї материнської компанії - АТ "Магістральні газопроводи України".

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко

Як випливає з картки законопроєкту, за нього віддали голоси 216 народних депутатів.

"У сесійній залі не пройшов абсолютно недолугий урядовий законопроєкт 9311 про "поглинання" приватним ТОВ "Оператор ГТС України" державного АТ "Магістральні газопроводи України", - зазначив Кучеренко.

Як стверджує депутат, законопроєкт отримав негативний висновок юруправління Верховної Ради.

Водночас, попри те, що документ був зареєстрований 19 травня, на сайті ВР досі не оприлюднено жодного супровідного документу, включаючи висновок юридичного управління.

Раніше законопроєкт розкритикував колишній керівник "ОГТСУ" Сергій Макогон. Він назвав його "профанацією, а не реформою".

За словами Макогона, цей законопроєкт не призводить до виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). У зобов'язаннях чітко прописано, що "ОГТСУ" має бути переданий до Міненерго, а також має бути прийнятий новий статут "ОГТСУ", який повинен передбачати створення незалежної наглядової ради в "ОГТСУ", сказав він.

На думку Макогона, головна мета цього законопроєкту – створити видимість реформи перед міжнародними донорами та зберегти контроль та статус-кво в управлінні "ОГТСУ". Міненерго просто пересаджує потрібних людей на потрібні місця руками Кабміну та народних депутатів, заявив Макогон.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 19 травня схвалив і зареєстрував у Раді законопроєкт щодо оптимізації структури власності Оператора ГТС, який передбачає перехід до моделі єдиної компанії шляхом приєднання "Магістральних газопроводів України" (МГУ) до Оператора ГТС.

Як стверджують в Міненерго, цей законопроєкт запроваджує вдосконалену модель корпоративного управління шляхом приєднання "МГУ" до "ОГТСУ", після чого структура корпоративного управління набуде нового вигляду: "Міненерго – Оператор ГТС (з незалежною наглядовою радою та колегіальним виконавчим органом)".

19 травня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив, що рішення Кабміну щодо попередньої версії законопроєкту буде скасовано, і натомість буде прийнято оновлену версію.

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