Последствия разрушения Каховской ГЭС для ВВП Украины подсчитали в НБУ

Из-за разрушения Каховской ГЭС негативный вклад в изменение реального ВВП Украины составит 0,2%.

Такую оценку предоставили в Национальном банке Украины, сообщает издание "Минфин".

В краткосрочном периоде влияние будет ограниченным.

"Оно будет обусловлено прежде всего негативным влиянием сокращения потребления воды на промышленную деятельность юго-восточного региона, в частности работу ряда металлургических предприятий, предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности. Дополнительно на последних скажется снижение урожая подсолнечника и овощей, которые выращиваются на Херсонщине, в Запорожской и Днепропетровской области", - утверждают в НБУ.

В Нацбанке отметили, что риски для экономики более всего сконцентрированы в сокращении ее потенциала.

Речь идет о рисках снижения производительности сельского хозяйства, потери ирригационных систем, а также потери имущества и производственных мощностей на затопленных территориях, ухудшения ожиданий и возможного усиления миграции, в том числе за границу.

Аналитики регулятора считают, что потери урожая зерновых и масличных приведут к снижению экспорта отдельных продовольственных товаров. Кроме того, из-за снижения внутреннего предложения овощей увеличится их импорт.

"Это, согласно первым оценкам Национального банка, может привести к расширению дефицита торговли товарами в следующие два года. Максимальные потери оцениваются в 0,4 млрд долларов в 2023 году и 0,7 млрд долларов в 2024 году", - говорится в ответе НБУ.

В нем также отмечается, что этот акт терроризма со стороны России будет иметь долгосрочные последствия для Украины и увеличивать стоимость восстановления нашего государства.

В Нацбанке объяснили, что сейчас полностью оценить влияние этой катастрофы невозможно, поскольку территория, которая понесла наибольшие потери, еще находится под оккупацией.

Напоминаем:

Ранее в НБУ оценили возможные потери урожая овощей от подрыва плотины Каховской ГЭС.

Пессимистический сценарий составляет 10-14% потерь урожая, однако в Нацбанке его рассматривают лишь как риск, а реальные потери оценивают в 5%.

В Нацбанке также заявляют, что из-за подрыва Каховской ГЭС они оценивают рост инфляции в этом году в 0,3 процентного пункта. Последний прогноз НБУ инфляции на этот год - 14,8%.

Согласно данным Госстата, по итогам мая инфляция в Украине в годовом выражении снизилась до 15,3%.