В НБУ оценили возможные потери урожая овощей от подрыва плотины Каховской ГЭС

Пессимистический сценарий относительно потери урожая от подрыва плотины Каховской ГЭС составляет 10-14%, однако в Нацбанке его рассматривают лишь как риск, а реальные потери оценивают в 5%.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, передает "Интерфакс-Украина".

"В целом, по нашим оценкам, под риском находятся около 10-14% от общего урожая овощей из-за затопления и осушения почв в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Однако на самом деле наши потери урожая овощей оцениваются несколько меньше, примерно в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика, хотя понятно, что урожайность в этих областях может снизиться", - сказал Николайчук.

Ожидается, что больше всего может пострадать урожай баклажанов - под риском 20%.

Также достаточно высокие показатели урожая на пострадавших территориях составляют огурцы, арбузы, помидоры, перец. Показатели по моркови немного ниже других культур.

В то же время, как считают в НБУ, есть потенциал компенсации этих потерь за счет наращивания производства в других областях и за счет импорта.

Напоминаем:

В Нацбанке заявляют, что из-за подрыва Каховской ГЭС он оценивает рост инфляции в этом году в 0,3 процентного пункта. Последний прогноз НБУ инфляции на этот год - 14,8%.

Согласно данным Госстата, по итогам мая инфляция в Украине в годовом выражении снизилась до 15,3%.