Компания владельца Pin-Up "Единое пространство" зарабатывает пятую часть из каждой комиссии в "Дії"

Финансовая компания "Единое пространство", через которую проходят платежи в приложении "Дія" и совладельцем которой является владелец онлайн казино Pin-Up Игорь Зотько, зарабатывает около 20% из комиссий по транзакциях административных услуг.

Об этом Зотько рассказал в комментарии dev.ua.

Он рассказал, что через Единое пространство проходит четыре вида платежей в "Дії":

пожертвования в приложении "Дія" (Армия дронов);

покупка ОВГЗ в приложении и на портале "Дія;

United24;

административные услуги в приложении и веб-портале "Дія.

Оборот первых двух за 2023 год составляет около 900 млн грн. За эти платежи компания не принимает комиссию.

Оборот инициативы United24 составляет более 180 млн. грн. За донаты United24 "Единое пространство" так же не берет комиссию, однако есть себестоимость услуг банковских эквайеров от 0,6 до 2,2% в зависимости от валюты и страны-эмитента банка.

"Остались только админуслуги с оборотом около 980 млн грн, и здесь уже есть комиссия "Единого пространства" - это 1,5% и не менее 1 грн, большая часть которой идет на покрытие банковских услуг. К примеру, если абстрактно взять комиссию в одну гривну, то из нее "Единое пространство" зарабатывает около 20 копеек", – добавил Зотько.

Напоминаем:

Владелец компании, которая обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение "Дія", получая из этого процент, является исполнительным директором онлайн-казино Pin-Up.ua.