Рецессия в Германии в этом году будет сильнее, чем ожидалось – аналитики

Немецкая экономика в этом году сократится больше, чем ожидалось ранее, поскольку устойчивая инфляция негативно скажется на частном потреблении.

Об этом заявил Институт экономических исследований Ifo, представив свои прогнозы пишет Reuters.

"Немецкая экономика очень медленно выходит из рецессии", - сказал руководитель отдела экономических прогнозов Ifo Тимо Вольмершаузер.

Ожидается, что в этом году ВВП Германии упадет на 0,4%, что больше, чем 0,1%, прогнозируемые Институтом Ifo в марте.

"Если сравнивать Германию с нашими основными торговыми партнерами, то от этих стран, как минимум, ожидается рост", - сказал Вольмершаузер. По прогнозам Ifo, в этом году ВВП еврозоны вырастет на 0,6%, а США - на 0,9%.

Институт также снизил прогнозы для Германии на 2024 год до роста ВВП на 1,5% по сравнению с 1,7%, которые он ожидал ранее.

Прогнозируется, что инфляция медленно снизится с 6,9% в 2022 году до 5,8% в этом году, а затем до 2,1% в 2024 году. Что касается базовой инфляции, то Институт Ifo прогнозирует, что она вырастет до 6% в этом году с 4,9% в предыдущем году, а затем снизится до 3% в 2024 году.

Из-за инфляции частное потребление упадет на 1,7% в этом году, прогнозирует Институт. Оно не восстановится до 2024 года, когда ожидается рост на 2,2%.

Количество безработных несколько возрастет в 2023 году, но уровень безработицы останется неизменным по сравнению с предыдущим годом на уровне 5,3% в этом году, а в 2024 году вырастет до 5,5%, прогнозируют эксперты.

Напомним:

Экономика Германии сократилась в первом квартале года еще на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, когда ВВП страны упал на 0,5%.

Экономическая правда