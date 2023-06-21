В нескольких районах Киева пониженное давление водоснабжения – КГГА

Из-за аварийного отключения электроэнергии в столице обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала"

Об этом заявили в КГГА.

В связи с этим временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах.

В "Киевводоканале" заявили, что давление водоснабжения будет постепенно восстанавливаться после завершения ремонта на электросетях.

"Обращаем внимание жителей многоэтажных домов, что давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, на запуск которых требуется больше времени", - добавили в администрации.

Напомним:

В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе, в некоторых районах Киева и Киевской области применили экстренные отключения.

Восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов.

В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Экономическая правда