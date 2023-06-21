С 21 июня в Украине меняются условия осуществления охранной деятельности

С сегодняшнего дня, 21 июня, охранной деятельностью в Украине смогут заниматься исключительно лица, которые находятся в военном резерве и имеют отсрочку от призыва, или не подлежат призыву по мобилизации.

Это предусматривают положения постановления Кабинета министров от 18 апреля 2023 года №341, которые вступают в силу 21 июня.

Лицензионные условия осуществления охранной деятельности дополнены двумя пунктами относительно персонала охраны. В частности - относительно перечня документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление охранной деятельности. Так, отныне должен подаваться:

Документ, подтверждающий прохождение кандидатом службы в военном резерве и пребывания в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части), что указано в военном билете, контракте, справке из территориального центра комплектования и социальной поддержки (кроме лиц, не подлежащих призыву по мобилизации).

Копия военного билета, контракта или справка, подтверждающая право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Или справка о том, что лицо по состоянию здоровья не может быть призвано на военную службу.

Если таких документов не будет предоставлено, соискателям лицензии будет просто отказано в ее выдаче.

Относительно действующих лицензиатов, документ не содержит требований отчитаться, что их персонал получил необходимые справки. Речь идет лишь о приеме на работу новых сотрудников.

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