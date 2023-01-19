"Охота" на диверсантов и мародеров. Как война изменила работу охранных компаний?

Что такое рынок охранных услуг в Украине, как изменилась деятельность компаний на нем за последний год и как повлияли блекауты на охрану объектов на сигнализации(укр)

У скандинавських країнах мешканці будинків часто не замикають двері. Чим вищий рівень розвитку суспільства, тим нижчий рівень злочинності. В Україні незамкнені двері будинків можна зустріти хіба що в окремих громадах. Жителі великих міст додатково захищають своє майно.

В Україні працюють понад 500 компаній, що надають послуги фізичної та пультової охорони.Охоронною сигналізацією в Україні обладнані близько 7% помешкань та 90% комерційних об'єктів. До великої війни охоронні компанії були сконцентровані на збільшенні кількості клієнтів та розвитку ринку.

Після 24 лютого перед ними постали нові виклики. Частина співробітників долучилася до ЗСУ і ТРО, інші – до поліції та Нацгвардії для охорони громадського порядку. Роботи вистачає: ловлять мародерів, затримують диверсантів, допомагають з евакуацією, кажуть власники таких компаній.

При цьому тривалі відключення електроенергії, зв'язку та інтернету похитнули віру в надійність охоронних систем. Як компанії вирішують нові проблеми?

Що таке ринок охоронних послуг в Україні

Керівний акціонер охоронного сервісу "Венбест" Георгій Тупчій оцінює ємність ринку охоронних послуг 20-25 млрд грн. Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність перевищила 10 тис, але працюють 400-500 компаній, додає він.

У кожному регіоні країни представлені три компанії: Поліція охорони Національної поліції України, "Венбест" та "Явір-2000". За різними дослідженнями, перша має 20-22% ринку, друга і третя – по 7-8%.

"У Києві ми лідери з понад 50%, у нас 24 тисячі об'єктів. Охороняємо переважно комерційні об'єкти, а Поліція охорони – квартири. Вони нам не конкуренти, а партнери. Конкуренція є тільки серед маленьких компаній", – каже Тупчій.

До великої війни охоронні компанії залучали клієнтів та підвищували рівень безпеки в містах. Готувалися зміни до законодавства, щоб врегулювати ринок.

Тупчій каже, що гравці сектору прагнуть збільшити охоплення пультовою сигналізацією в Україні до рівня США – 10%, а потім і до рівня країн ЄС – 25%. Утім, він і зараз вважає ринок охоронних послуг в Україні "досить розвиненим". Попри складний рік "Венбест" збільшила EBITDA до 17% при запланованих 9%.

Що змінила велика війна

З 24 лютого групи швидкого реагування охоронних компаній почали виконувати нетипові завдання: евакуацію людей та "полювання" на російських диверсантів.

"Перші два тижні наші працівники евакуйовували людей з міст, зокрема з Києва. Робили це для тих, хто цього потребував або був підписаний на цю послугу", – розповідає засновник охоронного холдингу "Шериф" Дмитро Стрижов.

Після запровадження воєнного стану співробітникам охоронних компаній, які служать у групах мобільного реагування, надали статус членів громадського формування з охорони державного кордону та громадського порядку.

"У перші місяці великої війни МВС надало нам автоматичну зброю, патрулі їздили з автоматами Калашникова і кулеметами. Після стабілізації ситуації зброю повернули на склад, зараз у патрулів є тільки травматична зброя. Наші охоронці мають ті ж повноваження із затримання на вулиці, що й патрульна поліція . Ми одразу передаємо всіх затриманих поліції", – додає Тупчій.

З початку війни компанії часто імпровізували. Стрижов каже, що робота груп реагування повернулася на умовно стабільні рейки до середини березня.

Охоронні компанії втратили представництва у Луганській, частково в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. "Венбест" недорахувалася 6% клієнтів. Усіх охочих співробітників вивозили, з окупантами не співпрацювали.

"Десь через місяць після приходу в Мелітополь росіяни почали схиляти всіх підприємців працювати за їхніми правилами, тож компанія ухвалила рішення припинити роботу в місті. Ми повідомили про це своїм клієнтам. У планах – повернутися в Мелітополь після перемоги", – говорить Стрижов.

За його словами, загалом через війну компанія втратила близько 4 тис клієнтів бізнес-сегменту. Природна плинність клієнтів "Шерифа" збільшилася в сім разів через те, що багато підприємців припинили діяльність.

Гострий дефіцит кадрів

Половина підготовлених бійців "Шерифа" з груп швидкого реагування поповнили різні види військ у перший тиждень великої війни, каже Стрижов. "З того часу ми відчуваємо гострий дефіцит кадрів. Через це середній вік груп швидкого реагування трохи виріс", – додає бізнесмен.

У "Венбесті" схожа статистика: захищати країну від окупантів пішли 192 з понад 500 бійців. Частина з них стали інструкторами десантно-штурмових військ.

"За цей час у нас, на жаль, шестеро загиблих. Їх дітям ми надали стипендії до повноліття. Весь прибуток відправляємо ЗСУ. Передали вже 18 автомобілів та іншої допомоги на 6 мільйонів гривень", – розповідає Тупчій.

Стрижов визнає, що середній рівень підготовки бійців порівняно з довоєнним періодом дещо знизився. У компанії сприймають підготовку бойового резерву для наступних можливих хвиль мобілізації як інвестицію в захист Батьківщини.

Комендантська година і злочинність

Погіршення середнього рівня підготовки бійців в охоронних компаніях не вплинуло на безпеку об'єктів, переконують співрозмовники видання. Ситуація із злочинністю покращилася завдяки впровадженню комендантської години та співпраці з представниками державних силових структур.

"У Києві з 24 лютого до 20 березня кількість злочинів різко впала. Ситуація нагадувала період Революції гідності, коли люди об’єднувалися, тож у дрібних злочинців, які лізуть у квартири і магазини, не було шансів", – каже Стрижов.

"Більшість крадіжок відбувається вночі, їх намагаються здійснити місцеві мешканці, які знають свій район. У нас є перепустки для роботи під час комендантської години, ми співпрацюємо з Нацполіцією", – розповідає Тупчій.

Хоча в перші тижні великої війни грабіжників стало менше, з'явилися мародери. Багато клієнтів зараз за кордоном: їх квартири зачинені, а бізнеси не працюють.

"Спочатку кількість крадіжок суттєво зменшилася, але згодом стала поступово підвищуватися. Проте рівень злочинності залишається нижчим, ніж до війни", – каже Тупчій, не беручись оцінювати показники в цифрах.

Стрижов вважає, що рівень злочинності вже повернувся на довоєнний рівень. За його оцінкою, 70% крадіжок здійснюють наркозалежні люди. Додатковий фактор – внутрішня міграція "недобропорядних людей".

За дев'ять місяців 2022 року "Венбест" виїздила на виклики понад 50 тис разів, з них 11 тис – за кнопкою сигналізації. 6 тис викликів були реальними.

Як працює сигналізація, коли немає світла

Відсутність електроенергії стала новою проблемою для охоронних компаній, оскільки робота сигналізації залежить від мережевого живлення.

Власні офіси та центри моніторингу компанії обладнали автономними дизельними генераторами і блоками безперебійного живлення. Керівники охоронних компаній переконують, що їх робота не зупиняється ні на секунду.

Акумулятори сигналізаційних систем на об'єктах тримають заряд 6-24 год. Після розряджання зв'язок з пультом охорони втрачається. Вирішувати цю проблему компанії пропонують шляхом встановлення нових акумуляторів.

"Ми ставимо посилені акумулятори, які дозволяють працювати охоронній системі від одного до двох тижнів", – каже Стрижов. Якщо світла нема понад добу, центр моніторингу складає перелік об'єктів категорії "А" (банківські установи, ритейл), передає машинам і вони здійснюють патрулювання, зазначають в компанії.

Клієнтам-власникам квартир та будинків "Венбест" повідомляє про відсутність живлення і подбала про можливість виклику наряду в мобільному додатку.

У договорах з охорони сказано, що про електроенергію повинен подбати замовник послуги, однак компанії йдуть назустріч клієнтам, запевняє Стрижов.

"Якщо світла немає довго, клієнт може замовити огляд об’єкта на конкретний час. Якщо на об’єкті є цінності, можна замовити фізичну охорону. За 30-90 хвилин "Шериф" привезе стаціонарний фізичний пост, і охоронець буде перебувати на об’єкті до увімкнення електрики", – розповів Стрижов.

З відсутністю інтернету та мобільного зв'язку складніше. Власні офіси та авто охоронці обладнують старлінками. На об'єктах клієнтів компанії встановлюють хаби, які мають три канали зв’язку: інтернет-канал і два GSM-канали.

"Підключаємо картки двох операторів та інтернет. Якщо на об’єкті є оптоволоконний інтернет і встановлене безперебійне живлення роутера, то об’єкт охороняється цілодобово", – переконує Стрижов.

"Ситуацій, коли в клієнта не було зв'язку, розрядилася батарея охоронної системи і трапилася крадіжка, не було", – заспокоює Тупчій.

Він каже, що кількість патрулів силових структур на вулицях міст багатократно збільшилася. Ситуація з мобільним зв'язком останнім часом теж покращилася: оператори стали забезпечувати свої базові станції генераторами.

Довідка Відповідно до закону "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", громадяни мають право створювати громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам.

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