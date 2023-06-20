Минфин разместил ОВГЗ еще более чем на 31 миллиард: ставки одной из позиций выросли

Министерство финансов на аукционе во вторник, 20 июня, разместило облигации внутреннего государственного займа на 31,4 миллиарда гривен в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От размещения гривневых облигаций со сроком погашения 1 год под 18,5% привлекли 10,25 млрд грн (ставка выросла с 18,4% на прошлой неделе).

Облигации со сроком погашения 1,3 года под 18,23% разместили на 721 млн. грн.

Гривневые облигации со сроком погашения 1,6 года под 19,3% разместили на 1,4 млрд грн.

От размещения ОВГЗ со сроком погашения 2,7 года под 19,75% привлекли 4,65 млрд. грн.

Также Минфин разместил на аукционах разместивший ОВГЗ в иностранной валюте:

от размещения долларовых облигаций на 9 месяцев под 4,8% привлекли 244 млн долл;

от размещения ОВГЗ в евро на 1 год под 3,24% – 136 млн евро.

Минфин

Напоминаем:

С начала большой войны до конца мая правительство разместило ОВГЗ на аукционах на 318,6 млрд грн, 3,57 млрд долл. и 1,48 млрд евро - всего в гривневом эквиваленте 498 миллиардов гривен.

Экономическая правда