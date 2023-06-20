Фонд гарантирования выставил на продажу активы 9 банков более чем на 8 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу активы 9 ликвидируемых банков, начальная цена лотов составляет 8,16 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Из них на сумму 6,7 млрд. грн. выставлены на продажу права требования по кредитам, на сумму 789,7 млн. грн. – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 120,9 млн. грн., а ценные бумаги – за 549,9 млн. грн.

В течение недели запланирована продажа активов ПАО "ЗЛАТОБАНК", АО "МЕГАБАНК", АО "МР Банк", ПАО "ФИДОБАНК", АО "БАНК СИЧ", АО "АКБ "АРКАДА", ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК", АО "КБ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТА" ", АО "Місто Банк".

Напоминаем:

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физлиц подписали меморандум и работают над новой услугой в "Дії", благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков смогут в несколько кликов вернуть средства.