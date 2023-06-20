Ротенберги помогают прятать от санкций активы семьи Путина - СМИ

17 мировых СМИ получили в свое распоряжение так называемый "Архив Ротенбергов" — 30 тысяч электронных писем и 12 тысяч документов, которые объясняют, как олигархи Аркадий и Борис Ротенберги прячут от западных санкций свои активы, а также активы семьи Путина.

Об этом пишет издание "Важные истории" — медиа, основанное известными журналистами-расследователями из России, которое и предоставило для ознакомления данный архив.

В свою очередь, "Важным историям" архив передал источник, попросивший об анонимности по соображениям безопасности.

Как узнали расследователи, после введения санкций против Ротенбергов в марте 2014 года их доли в различных российских предприятиях начали переходить в собственность закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением компании "Эвокорп", главой которой является Максим Викторов. Пайщиками большинства из этих фондов были братья Ротенберги, утверждают журналисты.

В конце 2014 года Викторов начал вести переговоры о покупке за девять миллионов евро виллы на элитном испанском курорте рядом с Валенсией. Сделку оформили так, чтобы скрыть реального владельца: сначала домом владела компания с Мальты, затем — с Кипра. Тем не менее, с помощью утечек удалось подтвердить, что настоящим владельцем является жена Бориса - Карина Ротенберг. Помимо этого, на фотографиях дома можно заметить вензель с инициалами KRB, который можно найти на фотографиях Карины Ротенберг в инстаграме.

Таким образом, с помощью утечки журналисты нашли еще несколько активов Ротенбергов: виллу в Австрии за 10,8 миллиона евро, две квартиры в Риге по 200 тысяч евро, самолет Bombardier стоимостью 42 миллиона долларов, виллу во Франции за 4,25 миллиона евро, квартиру в Монако, конный клуб и еще ряд домов во Франции за 15,8 миллиона евро.

Также часть своей недвижимости в России и Монако Аркадий Ротенберг записал с помощью закрытых паевых фондов на свою неофициальную жену Марию Бородунову, пишут "Важные истории". Ранее о ней и ее двух общих детях с Аркадием ничего не было известно.

Помимо этого, "Архивы Ротенбергов" раскрыли, что у семьи Путина есть в пользовании шале на горнолыжном курорте Кицбюэль за 10,8 миллиона евро. Согласно документам, дом принадлежит кипрской компании Wayblue Investments, которая, в свою очередь, получила крупный кредит от одной из компаний Аркадия Ротенберга. Местные жители, с которыми поговорил журналисты, утверждают, что видели на участке старшую дочь Путина, Марию Воронцову и ее бывшего гражданского мужа, голландца Йоррита Фаассена.

Напоминаем:

Приближенные к Путину российские олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, находясь под санкциями прячут свои активы от европейских властей - в этом им помогают управляющие из ЕС.

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