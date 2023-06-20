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52 млн за уборку пустого аэропорта: в "Борисполе" разъяснили расходование денег

Вторник, 20 июня 2023, 14:01

Аэропорт "Борисполь" объяснил, для чего объявил тендер на уборку помещений предприятия за 52 млн, если объекты простаивают еще с начала войны.

Разъяснение было опубликовано после огласки информации в соцсетях и СМИ.

"Несмотря на то, что аэропорт на время военного положения находится в простое, существует необходимость в поддержании в надлежащем состоянии производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении, аэропорт функционирует", - говорится в ответе.

Также, в "Борисполе" заверили, что предоставление услуг начинается на основании письменной заявки от аэропорта. То есть, если аэропорт не будет нуждаться в уборке как в целом, так и в отношении отдельных помещений, то письменная заявка не будет предоставляться, соответственно средства не будут расходоваться.

"Подтверждением является фиксация в тендерной документации права аэропорта уменьшать объем закупки", - отметили в "Борисполе".

При этом, Prozorro позволяет отследить аналогичные тендеры, проводившиеся аэропортом ранее.

Так, например, в 2020 году, когда "Борисполь" не имел проблем с ограничениями в работе, аэропорт был готов заплатить за уборку в течение года внутренних помещений пассажирского терминала "D" и паркинга 35 млн гривен. Правда, тендер не состоялся из-за отклонения тендерных предложений претендентов.

В 2021 году в закупках аэропорта в некоторых периодах можно найти совпадение как победителей, так и предоставляемых ими услуг по уборке помещений. 

Так, с 1 октября 2021 года по 31 января 2022 года (всего четыре месяца) частное предприятие "ЕВРОХИМ ОДЕССА" предоставляло услуги по уборке внутренних помещений пассажирского терминала "D" и паркинга ГП МА "Борисполь". Этот тендер был объявлен на сумму 4,9 млн гривен.

Это же предприятие "ЕВРОХИМ ОДЕССА" с 1 октября 2021 по 31 декабря 2022 года (всего 15 месяцев, 4 из которых совпадают с предыдущим тендером) предоставляло те же самые услуги по уборке внутренних помещений пассажирского терминала "D" и паркинга ГП МА "Борисполь". Стоимость тендера была объявлена в размере 24,6 млн грн, но победитель предложил 22,7 млн гривен.

Напоминаем:

15 июня 2023 года ГП МА "Борисполь" начал открытые торги на закупку услуг по комплексному обслуживанию (услуги по уборке) внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга ГП МА "Борисполь" и других объектов аэропорта с ожидаемой стоимостью 51 7 млн гривен.

Накануне стало известно, что коммунальщики Киева закупят песок на 6,5 млн гривен для семи столичных пляжей, несмотря на то, что в этом году пляжный сезон открыт не будет. Коммунальщики заверили, что подсыпка песка необходима для восстановления естественного слоя песчаного покрова.

Борисполь тендер
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